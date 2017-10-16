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Для дітей учасників АТО з Львівщини провели ІІ Фестиваль мрій

Олександр Косик

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У День захисника України, 14 жовтня, відбувся ІІ Фестиваль мрій для дітей учасників АТО та тих, хто загинув під час проведення антитерористичної операції. Участь у заході взяли понад 50 діток з усієї Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Мрійте і використовуйте усі можливості для здійснення своїх мрій! І хоч шлях до мрії може бути тернистим – ніколи не опускайте рук», – побажала учасникам під час відкриття Фестивалю начальник управління з питань праці та сімейної політики департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Уляна Дорош.

Для дітей створили цікаву і насичену програму: тренінги від психологів Українського католицького університету, майстер-класи з акторської майстерності від викладачів та студентів факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка, курси співу від центру дитячого музичного розвитку «Tempo», лекції від місцевих блогерів та перегляд мультфільмів.

Учасники Фестивалю також переглянули виставу від аматорського театру «Мельпомена».

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