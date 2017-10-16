Для дітей учасників АТО з Львівщини провели ІІ Фестиваль мрій

У День захисника України, 14 жовтня, відбувся ІІ Фестиваль мрій для дітей учасників АТО та тих, хто загинув під час проведення антитерористичної операції. Участь у заході взяли понад 50 діток з усієї Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«Мрійте і використовуйте усі можливості для здійснення своїх мрій! І хоч шлях до мрії може бути тернистим – ніколи не опускайте рук», – побажала учасникам під час відкриття Фестивалю начальник управління з питань праці та сімейної політики департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Уляна Дорош.
Для дітей створили цікаву і насичену програму: тренінги від психологів Українського католицького університету, майстер-класи з акторської майстерності від викладачів та студентів факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка, курси співу від центру дитячого музичного розвитку «Tempo», лекції від місцевих блогерів та перегляд мультфільмів.
Учасники Фестивалю також переглянули виставу від аматорського театру «Мельпомена».
Олександр Косик