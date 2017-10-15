На Львівщині відкрили Меморіальний комплекс полеглим січовикам Карпатської України 

Сьогодні, 15 жовтня, у с. Климець Сколівського району на Верецькому перевалі відкрили і освятили Меморіальний комплекс полеглим січовикам Карпатської України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Верецький перевал – це не просто місце, де зустрічаються Львівщина і Закарпаття, а вікопомність, де в 1939 році обірвалося життя понад 600 українських патріотів, які зі зброєю в руках боронили паростки молодої незалежної України.

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин у своєму виступі підкреслив, що сьогодні всі розуміють наскільки велике значення для нас у ХХІ столітті під час війни на східних теренах мають питання національної пам’яті. «Тому дякую депутатському корпусу обласної ради, який підтримує саме таку політику вшанування історичної пам’яті. У нас великі плани – встановити на сході країни меморіали усім полеглим Героям російсько-української війни», – сказав він.

Присутня на заході Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зауважила, що історія вчить усіх нас тому, що країна завжди має шанс відбутися, бо є люди, готові віддати за неї життя. «Коли ми сьогодні стикаємося з великими випробуваннями, то маємо звертатися до світлої пам’яті наших дідів. Вклоняюся усім нашим Героям», – сказала вона.

Варто додати, що сьогодні на Меморіальному військовому кладовищі спочиває 22 українських Героя. У 90-х роках ХХ століття на Верецькому перевалі було встановлено символічний меморіальний знак. Роботи з пошуку та перепоховання українських героїв розпочали в 2008 році.

Фото: ЛОР