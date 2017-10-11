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У Львові суд не дозволив викупити з приватних рук стадіон «Сільмаш»

Катерина Родак

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Апеляційний адміністративний суд відмовив у позові Львівської міської ради щодо примусового викупу стадіону «Сільмаш» у приватного власника. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як відомо, Львівська міська рада має намір викупити об’єкт нерухомого майна – роздягальні для спортсменів та споруди стадіону на вул. Городоцькій, 207 (колишній стадіон «Сільмаш») для будівництва там нового стадіону.

Суд, який пройшов 10 жовтня, не вдовольнив вимогу ЛМР.

«У задоволенні адміністративного позову Львівської міської ради до ТзОВ «Три корони девелопмент» відмовити», – йдеться у постанові суду.

У міської ради є 10 днів, аби оскаржити це рішення у Вищому суді.

Фото: Ярини Волошин

 

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