Україна програла Хорватії і не виступатиме на чемпіонаті світу з футболу у Росії

Збірна України програла Хорватії з рахунком 0:2 в заключному матчі відбіркового етапу до чемпіонату світу 2018 року, який відбудеться в Росії. Про це пише Футбол24.

Дублем у складі збірної Хорватії відзначився Андрей Крамаріч.

Хорвати розпочали дуже агресивно та вже на 1-й хвилині створили небезпечний момент поблизу воріт Пятова. Перішіч виконав передачу у штрафний майданчик і м’яч рикошетом від Ракицького пролетів над поперечкою. Україна, витримавши стартовий натиск гостей, також провела декілька гострих атак, одна з яких завершилась заблокованим Врсалько ударом Марлоса з 17-ти метрів.

На 17-й хвилині дуже близьким до голу був Домагой Віда, який, отримавши передачу від Модріча, з-за меж штрафного майданчика зовсім трохи не поцілив у дальню дев’ятку воріт збірної України. Команда Шевченка через декілька хвилин відповіла класною передачею Марлоса за спини захисникам на Коноплянку, однак Євгену не вистачило сантиметрів, щоб дотягнутись до м’яча. А ось Ярослав Ракицький на 23-й хвилині не став нічого вигадувати та потужно пробив з дальньої дистанції, а Субашіч зіграв неакуратно та ледь не переправив сферу у власні ворота. На такий же трюк невдовзі наважився і Степаненко, вистріливши поруч з дальньою стійкою.

Першу стовідсоткову нагоду збірної України втратив Євген Коноплянка на 32-й хвилині. Ярмоленко виконав блискучу навісну передачу, а Євген з лінії воротарського майданчика не влучив у ближній кут. Команда Шевченка продовжувала атакувати і вже за мить Субашічу довелось вступати у гру після чергового дальнього пострілу Степаненка. Україна провела добротний перший тайм, вигладяла краще за розгублених хорватів, однак не змогла втілити свою перевагу у голи.

Другий тайм знову активніше розпочали хорвати, а в діях гравців збірної України спостерігалося чимало браку. Володіючи ігровою та територіальною перевагою, “картаті” відкрили рахунок на 62-й хвилині. Модріч немов рукою виклав м’яч на голову Крамарічу, а той без шансів для Пятова пробив у кут воріт.

Підопічні Шевченка дуже довго перебували у нокдауні та на 70-й хвилині пропустили вдруге. Врсалько виконав дальню передачу на Ракітіча, а той в один дотик переправив м’яч на Крамаріча, якому залишалось влучити у порожні ворота. Україна невдовзі відповіла небезпечним випадом, який організували Коноплянка та Ярмоленко, однак Андрій не зумів акцентовано пробити по м’ячу з близької відстані.

У підсумку збірна України не зуміла вийти з групи відбору до ЧС-2018, посівши 3-тє місце (17 очок). Хорвати фінішували на 2-й позиції (20 очок) та спробують здобути путівку на Чемпіонат світу у Росію через плей-офф.

Фото: Футбол 24