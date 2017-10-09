Спортсмен зі Львівщини виборов «бронзу» на чемпіонаті світу з ушу

Представник Львівщини Андрій Фегецин став бронзовим призером чемпіонату світу з ушу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Цими днями завершився 14-й чемпіонат світу з ушу, в якому взяли участь близько 900 спортсменів з 64 країн світу

Студент Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Андрій Фегецин – вихованець тренера Оксани Сотрихіної, у складі збірної команди України разом із двома спортсменами з м. Бровари Романом Ревою та Артемом Суонгом посів третю сходинку та став бронзовим призером Чемпіонату світу врозділі програмований поєдинок.

Фото: ЛОДА