Сергій Бабкін назвав себе патріотом і розповів, куди витрачає кошти, зароблені в РФ

Після вчорашнього блокування концерту Сергія Бабкіна у Львові, артист хотів виступити для фанів з балкону клубу «Малевич», проте передумав, аби не піддавати ризику публіку. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, зазнаючи, що виступає в Росії не перед політиками, а перед людьми.

Так, співак пояснив, чому не вийшов до своїх фанів, що чекали на вулиці:

«Ми не робили ніяких заяв для людей під час блокування входу для того, щоб не викликати зіткнень і як всі наші сили в цей момент були спрямовані на переговори з активістами та поліцією, а також на можливість завести людей в зал (близько 200 чоловік в результаті змогли попасти в клуб)».

За його словами, зустріч з активістами Зустріч з активістами відбулася за ініціативою команди виконавця.

«Незважаючи на те, що після попередньої розмови ми зрозуміли всю безнадійність цієї зустрічі, ми використали можливість сісти за столом переговорів. Однак цим людям не потрібен був діалог, на жаль, вони не готові слухати. Коли ми зрозуміли, що не зможемо завести в клуб всіх бажаючих, ми розглянули варіант відігравати концерт із балкона клубу для людей, що стоять на вулиці або відіграють концерт для тих, хто все ж таки міг зайти в клуб, при цьому транслюючи концерт в Інтернеті, але відмовилися від цих варіантів, оскільки вони могли спровокувати зіткнення і поставити під загрозу безпеку наших слухачів.

Як тільки всі можливості мирного діалогу закінчилися, ми прийняли рішення скасувати концерт боячись за безпеку людей, що стоять на вулиці», – зазначив він.

Також С. Бабкін назвав себе патріотом України:

«Про патріотизм: Я патріот своєї країни і доводжу це щодня. Я родився і живу в Україні, тут живуть мої діти, і я роблю все, щоб вони отримали прекрасну освіту в Україні, виросли “Люди” і залишилися жити тут. Люди, які ходять на мої концерти, знають, які життєві цінності важливі для мене, про що співаю у своїх піснях, і про що я говорю зі сцени.

Гастролі в Росії:

Я не припинив свою туристичну діяльність в Росії в 2014-му році. Це непопулярна, але обдумана позиція. По-перше, я вважаю, що 10 000 чоловік, які хором співають пісні на українській мові в самому центрі Москви – це перемога України. Ми не представники шоу-бізнесу, і не розважальна група. Як артист, кожен раз я виходжу на сцену не для того, щоб потішити своє самолюбство або чиєсь, а щоб пробудити в серці кожної людини доброту, світло та людність.

Ми не граємо в Росії для політиків і еліт, ми граємо для людей, більшість з яких підходять до нас після концерту та прошу прощення за дію своєї влади.

Ми вважаємо дуже незмінно важливим під час засилля пропаганди підтримувати цих людей і показати їм справжню Україну, а не ту, яку вони представляють у своїх телевізорі», – написав співак.

Сергій Бабкін наголосив, що зароблені у РФ кошти витрачає в Україні на благодіність:

«За ці кілька днів я неодноразово чув в свою сторону про те, що для мене важливі гроші та що в Росію ми їздимо ради грошей. Я вже писав, що це не так, а частина зароблених грошей я завжди передавав на благотворне життя ще до того, як це стало популярним. Але вважаю, що благодійність вимагає тиші, вона не терпить освітлення і для мене неприйнятно сфотографувати і виставляти на всезагальний огляд все те, що я передаю в дитячі будинки і в зону АТО. Крім того,

Заробляючи гроші в Росії, ми інвестуємо їх у розвиток українського мистецтва, оскільки весь запис альбомів, зйомка кліпів, продакшн виконується українськими спеціалістами та в Україні».

І щодо виступів в окупованому Криму:

«Так, ми дійсно виступали в Криму в 2014-му році, але виступали в українській Криму, заїхали в нього з материкової частини України і продовжуємо вважати Крим – Україною. На нашому концерті люди піднімали українські прапори, а в якості автографів ми писали людям “Слава Україна”.

Мені було б набагато простіше зробити те популістські заяви, які вимагали від мене, але як бути з своєю свідомістю?».

Нагадаємо, учора у Львові мав відбутись концерт Сергія Бабкіна. Перед початком події вхід у клуб «Малевич» заблокували активісти. Вони поставили Бабкіну умови: визнати Росію країною-агресором та пообіцяти не давати концерти в Росії. Оскільки співак не виконав цих умов, блокувальники не розійшлись. Через це концерт Бабкіна скасували.