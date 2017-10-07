У Львові стартував етнофестиваль бойових мистецтв

У суботу, 7 жовтня, у Палаці спорту «Україна» розпочався Етнофестиваль бойових мистецтв «Аркан». Захід присвячений Дню захисника України та 75-річчю УПА. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській ОДА.

«Аркан» відбувається вперше, проте організатори сподіваються, що захід стане щорічним, розширюватиметься та збиратиме нових учасників.

Відтак, основна мета фестивалю – відродити, популяризувати наші бойові мистецтва та сприяти національно-патріотичному вихованню молоді.

У програмі фестивалю – показові виступи бойового мистецтва середньовіччя колективів військово-історичної реконструкції «Лемберг» та «Чорна Галич», показові виступи бойового мистецтва козацької доби колективів «Бойовий гопак», «Спас», «Боротьба навхрест», а також сучасні бойові мистецтва, де глядачам продемонструють, як продовжуються традиції наших предків та представлять всі національні бойові мистецтва.

Окрім того, у фестивалі беруть участь танцювальні, хореографічні та ентоколективи та капела бандуристів «Карпати».

Організатор заходу – Львівська обласна організація «ПАРТНЕР» за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації.