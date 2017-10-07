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На Львівщині відшукали пропавшого 4 дні тому грибника: чоловік у важкому стані

Єва Корнійчук

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Правоохоронці знайшли літнього стриянина, який чотири дні тому пішов до лісу за грибами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці знайшли 71-річного жителя Стрия неподалік села Угольна. Пенсіонер ще вранці 4 жовтня пішов у ліс за грибами і заблукав. Оскільки чоловік був без свідомості, коли його відшукали, його госпіталізували у місцеву лікарню.

«Чоловік лежав на землі без свідомості, але живий. Його госпіталізували у важкому стані до місцевої лікарні. До пошуків, окрім поліцейських, було залучено працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій Стрия та Дрогобича, місцевих мешканців та лісничих. Хочемо подякувати усім, хто долучився до пошуків», – повідомив начальник Стрийського відділу поліції полковник поліції Іван Малиш.

 

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