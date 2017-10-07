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Італійська авіакомпанія оголосила розпродаж квитків зі Львова до Мілану

Єва Корнійчук

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Авіакомпанія Ernest  оголосила про розпродаж квитків на Хелловін до Львова. Про це пише  lowcostavia.com.ua.

З 20 жовтня відкриває прямі рейси Львів – Мілан (Бергамо), а з грудня Львів – Венеція, Львів – Неаполь а також Київ – Мілан та Київ – Неаполь.

Авіаквитки на рейси Ernest з 25 жовтня до 5 листопада можна купити за ціною від 44 євро в один бік та 88 євро у два боки! Акція діє на рейси зі Львова до Мілану, оскільки інші рейси почуть виконувати пізніше і вони не попадають під дію розпродажу. Але стандартна ціна лише на кілька євро більша – від €49 в один бік.

Акція триває до 9 жовтня включно.

Квитки на прямі рейси в Італію можна купити на офіційному сайті авіакомпанії flyernest.com.

В ціну включено лише ручну поклажу, за реєстрований багаж доведеться доплачувати.

Як писав Львівський портал, італійська авіакомпанія почала літати до Львова.

 

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