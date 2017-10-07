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У поліції розповіли деталі смертельної ДТП біля Львова

Катерина Родак

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В Пустомитівському районі внаслідок зіткнення автомобілів загинуло двоє людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 7 жовтня, поблизу села Підбірці, інформують у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У Пустомитівське відділення поліції 7 жовтня надійшла інформація про те, що о 03.40 поблизу села Підбірці сталося ДТП, внаслідок якого загинули люди.

Як попередньо встановила поліція, водій автомобіля «Пежо», 33-річний житель району, зіткнувся з автомобілем «ДАФ» з причепом під керуванням 36-річного мешканця Рівненщини. Останній через пробите колесо стояв на узбіччі дороги з увімкненими аварійними вогнями та виставленим аварійним знаком.

Внаслідок ДТП пасажири «Пежо», 32-річний місцевий мешканець та 54- річний житель Старосамбірського району, від отриманих травм загинули на місці події. Водій госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою в одній із львівських лікарень.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Вчинене правопорушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Встановлюються обставини події, розслідування події триває.

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