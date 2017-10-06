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У Львові хочуть продати частину стадіону. Мешканців кличуть на громадські слухання

Катерина Родак

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У Львові 18 жовтня пройде громадське слухання щодо подальшої долі  ділянки на вул. Величковського, 16-18,  де розташований стадіон.

Як йдеться у документах ініціаторів громадського слухання, у зв’язку з скасуванням аукціону земельної ділянки по вул. Величковського, 16-18, на якій розташоване єдине спортивне поле у мікрорайоні Рясне 2, виникла потреба передати цю земельну ділянку ЛКП «Спортресурс» для подальшого облаштування.

«Проте, пропозиція управління земельних ресурсів – поділити дану ділянку, з якої частину передати «ЛКП «Спортресурс», іншу частину – продати. Крім того,  виникло питання локального значення щодо інформування мешканців мікрорайону Рясне 2 про нові аукціонні ділянки та плани забудови мікрорайону Рясне 2. З метою недопущення соціальної напруги та можливих негативних наслідків в разі будівництва, через непоінформованість громади мікрорайону пропонується провести громадські слухання», – йдеться в документі.

Під час громадських слухань обговорять план забудови мікрорайону, виставлення на продаж аукціонних ділянок та пропозицію поділу земельної ділянки за адресо Величковського, 16-18. Врахувати думку громади в рамках розвитку інфраструктури мікрорайону Рясне 2.

«До участь у громадських слуханнях запросити представників управління земельних ресурсів ЛМР, департамент містобудуванняЛМР, управління молоді та спорту ЛМР,  Шевченківської районної  адміністрації,  ЛКП « 403», – додають ініціатори слухань.

Громадські слухання відбудуться в актовій залі СЗШ № 100 м. Львова (вул. Величковського, 14 а).

Як відомо, мешканці Рясного виступили проти продажу ділянки, де розташовано стадіон.

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