У Червонограді палав автомобіль

У Червонограді вогнеборці врятували від повного знищення вогнем легковий автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

4 жовтня о 10:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в м. Червоноград на вул. Сокальська,1 в автомобілі «Volkswagen Vento». На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділення ДПРЧ-33 м. Червоноград.

Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців, займання вдалось ліквідувати, врятувавши транспортний засіб від повного знищення. Пожежа локалізована об 11:01 та повністю ліквідована об 11:12.

Вогонь встиг знищити моторний відсік, пошкодити лобове скло та лакофарбове покриття капота і передніх крил. Причина займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.