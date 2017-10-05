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У Червонограді палав автомобіль

Юлія Шпак

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У Червонограді вогнеборці врятували від повного знищення вогнем легковий автомобіль. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

4 жовтня о 10:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в м. Червоноград на вул. Сокальська,1 в автомобілі «Volkswagen Vento». На місце події було направлено пожежно-рятувальне відділення ДПРЧ-33 м. Червоноград.

Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців, займання вдалось ліквідувати, врятувавши транспортний засіб від повного знищення. Пожежа локалізована об 11:01 та повністю ліквідована об 11:12.

Вогонь встиг знищити моторний відсік, пошкодити лобове скло та лакофарбове покриття капота і передніх крил. Причина займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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