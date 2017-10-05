На завтра у Львівській області оголосили штормове попередження

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології 6 жовтня поточного року очікується значне посилення західного та північно-західного вітру: поривами 19 – 24 м/с, вночі та вранці місцями шквали вітру 25-29 м/с. Відтак у Львівській області оголошено штормове попередження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Департамент з питань цивільного захисту облдержадміністрації звертається до мешканців області з проханням бути уважними до погіршення синоптичної ситуації. У разі посилення вітру необхідно:

– всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

– якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

– у разі шквалів сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

– уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт, за можливості перемістити автотранспорт на накриті автостоянки та паркінги;

– при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Особам, які страждають на хронічні захворювання і всім метеозалежним людям, рекомендується стежити за станом свого здоров’я, скоротити на цей час емоційні та фізичні навантаження, відпочивати і перебувати в спокої.