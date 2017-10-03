В Україні стартувала пенсійна реформа

Верховна Рада ухвалила урядовий проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій”.”За” проголосувало 288 народних депутати, передає ЕП.

Проект закону передбачає, що з 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як зараз.

Також передбачається надання гарантій для інвалідів із дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, і осіб, які не мають права на пенсію і отримують зараз 949 грн.

Кількість таких громадян на сьогодні – близько 1 мільйона осіб. Розмір пенсії для них збільшиться на 45% і становитиме 1 373 гривні.

Крім того, для 5,6 пенсіонерів пенсії в середньому збільшаться на 692 грн.

Це станеться в результаті осучаснення або перерахунку пенсії з урахуванням показника середньої зарплати за три останні роки. Для 600 тисяч пенсіонерів скасовується 15% обмеження виплати пенсій. Для 104 тисяч жінок, які достроково вийшли на пенсію в 55 років – скасовується зменшення розміру пенсій.

В реформі також прописано, що з 2019 року індексація відбуватиметься автоматично. Не знадобиться приймати окремі рішення уряду або Верховної Ради: на 50% від зростання споживчих цін і на 50% від зростання середньої зарплати за один календарний рік. А з 2021 року – за три попередніх календарних роки.

Як повідомлялося, підвищення пенсійного віку не передбачається, але разом з тим збільшується страховий стаж, від якого залежатиме, вийде українець на пенсію в 60 років, або в 65. Деякі експерти називають це “прихованим підвищенням пенсійного віку”.

З наступного року вийти на пенсію в 60 років можна буде маючи страховий стаж 25 років (зараз мінімальний стаж 15 років). Поріг страхового стажу буде поступово підніматися і до 2028 року досягне 35 років.

Також сьогодні нардепи дали старт судовій реформі.