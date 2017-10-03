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Усі представники Львівщини вибороли медалі на «Іграх Нескорених»

Вероніка Рой

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Представники Львівщини у складі української збірної тріумфально завершили участь у Іграх Нескорених, що тривали  23-30 вересня в Торонто. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Загалом збірна України завершила свій дебютний виступ на Invictus Games з вражаючим результатом: 14 медалей (8 золотих, 3 срібних та 3 бронзових) в шести видах спорту та посіла друге місце в загальному медальному заліку, поступившись лише господарям змагань – канадцям.

У цьогорічних Іграх Нескорених, взяли участь 550 військовиків з 17 держав – членів НАТО та стратегічних партнерів Альянсу. До складу збірної команди України увійшло 15 атлетів – представників Збройних Сил, Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, які отримали поранення під час виконання службових обов’язків та в зоні АТО.

До програми змагань «Ігор Нескорених-2017» увійшло 12 адаптованих видів спорту. Українці змагалися у 6 видах спорту – веслуванні на тренажерах, плаванні, пауерліфтіингу, велоспорті, легкій атлетиці та стрільбі з лука.

У складі української делегації було представлено п’ятеро воїнів з Львівщини, зокрема – члени основного складу: Катерина Михайлова, Роман Панченко та Дмитро Сидорук, а також в резервному складі – Дмитро Афанасьєв і у складі супроводу – Сергій Калитюк.

Усі вони повернулися з нагородами, зокрема: Роман Панченко виборов «золото» в особистому заліку та «срібло» у командних змаганнях зі стрільби з лука. Дмитро Сидорук у цьому ж виді спорту у категорії професіоналів здобув «срібло» в індивідуальному заліку. Катерина Михайлова  виборола «срібло» у командних змаганнях зі стрільби з лука.

Окрім того, Дмитро Сидорук потрапив до престижного фіналу в легкоатлетичному забігу на 100-метрівці, де завершив змагання з п’ятим результатом. А Катерина Михайлова у фінальній стадії змагань з пауерліфтингу посіла дев’яте місце, а змагання з велоспорту завершила на 13 позиції.

Фото: ЛОДА

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