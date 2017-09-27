Шахтарям із «Степової» закупили системи індивідуального захисту на два мільйони

Сьогодні, 27 вересня, на шахту «Степова» надійшли 242 саморятівники для гірників. Ці системи індивідуального захисту закупили на суму 2 мільйони триста тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Це перша із двох партій індивідуального захисту для шахтарів, що надійшла на «Степову». Загалом, на шахту має надійти понад 400 саморятівників.

Нагадаємо, під час селекторної наради із Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом наприкінці серпня очільник області Олег Синютка порушив питання закупівлі засобів індивідуального захисту для гірників Львівщини. Відтак, відповідну постанову невдовзі внесли й ухвалили на засіданні Кабміну. Загалом, на засоби захисту для гірників виділили 200 млн грн.

Фото:ЛОДА