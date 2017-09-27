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Приготування борщу є найдешевшим у Львові, найдорожчим – у Одесі, - фахівці

Дарина Смеречанська

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Асоціація постачальників торгівельних мереж порахувала вартість борщу на середину вересня у Києві, Львові, Одесі та Харкові. Отож, найдорожчим борщ є в Одесі, а найдешевший – у Львові. Про це повідомив генеральний директор асоціації Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Ми взяли найбільш простий рецепт борщу: на 3,5-4 літри води свинини – 600 грамів, буряка та картоплі – по 500 грамів, капусти – 300 грамів, моркви та цибулі – по 200 грамів та сметани – 250 грамів. Почнемо приготування цієї страви на заході України, тобто у Львові. Найдешевша свинина за даними статистики обійдеться у 60,7 грн. за 600 грамів, буряк та картопля – по 2,6 грн. за 500 грамів, капуста – 1,4 грн. за 300 грамів, морква –1,3 грн. за 200 грамів, цибуля –1,2 грн. за 200 грамів, сметана – 10,1 грн. за 250 грамів. Львівський борщ обійдеться нам у 80 грн», – інформує він.

Водночас у Харкові, за його словами, вартість на другу декаду вересня наступна: свинина – 64,5 грн. за 600 грамів, буряк – 2,2 грн. за 500 грамів, картопля – 3,2 грн. за 500 грамів, капуста – 1,6 грн. за 300 грамів, морква – 1,4 грн. за 200 грамів, цибуля – 1,2 грн. за 200 грамів, сметана – 10,3 грн. за 250 грамів. Вартість борщу у Харкові складає 84,4 грн.

«У Південній Пальмірі, тобто в Одесі свинина – 67,9 грн. за 600 грамів, буряк та картопля – по 3,6 грн. за 500 грамів, капуста – 2,1 грн. за 300 грамів, морква – 1,7 грн. за 200 грамів, цибуля – 1,4 грн. за 200 грамів, сметана – 11,2 грн. за 250 грамів. В Одесі вартість приготування борщу складе 91,5 грн», – зазначив  Олексій Дорошенко.

За даними Держстату на 20 вересня у місті Києві свинина з кісткою коштувала 66,2 грн. за 600 грамів, буряк – 3,1 грн. за 500 грамів, картопля – 4,2 грн. за 500 грамів, капуста – 2 грн. за 300 грамів, морква – 1,7 грн. за 200 грамів, цибуля – 1,3 грн. за 200 грамів, сметана – 11,8 грн. за 250 грамів. «Тобто ця смачна страва коштувала в Києві 90,3 грн», – резюмує Олексій Дорошенко.

«Таким чином найдешевший борщ ми приготували на заході країни – на Львівщині, який обійшовся нам у 80 грн., а найдорожчий на півдні – на Одещині за 91,5 грн. Різниця в вартості цієї страви – 11,3 грн., або 14%», – підсумував він.

Фото: foodandmood.com.ua

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