Львівські патрульні «по гарячих слідах» спіймали осіб, які пограбували будинок пенсіонерки

На Львівщині патрульні «по гарячих слідах» затримали осіб, які обікрали квартиру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульній поліції Львова.

Вчора, близько 19 години, екіпажі патрульної поліції отримали повідомлення, що протягом 30 хвилин у Кам’янко-Бузькому районі невідомі викрали з квартири золоті вироби. Зловмисники можуть бути у автомобілі ВАЗ 2107 вишневого кольору. Інспектора, які патрулювали на автодорозі Київ-Чоп виявили вказаний автомобіль та зупинили його поблизу села Дубина.

У транспортному засобі перебували два чоловіки та чотири жінки. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Згодом затримані зізналися, що проникли у будинок до старшої жінки та викрали в неї золоті вироби. Справою займаються слідчі Кам’янко-Бузького відділу поліції.

Фото: Патрульна поліція Львова