ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські патрульні «по гарячих слідах» спіймали осіб, які пограбували будинок пенсіонерки

|

На Львівщині патрульні «по гарячих слідах» затримали осіб, які обікрали квартиру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульній поліції Львова.

Вчора, близько 19 години, екіпажі патрульної поліції отримали повідомлення, що протягом 30 хвилин у Кам’янко-Бузькому районі невідомі викрали з квартири золоті вироби. Зловмисники можуть бути у автомобілі ВАЗ 2107 вишневого кольору. Інспектора, які патрулювали на автодорозі Київ-Чоп виявили вказаний автомобіль та зупинили його поблизу села Дубина.

У транспортному засобі перебували два чоловіки та чотири жінки. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Згодом затримані зізналися, що проникли у будинок до старшої жінки та викрали в неї золоті вироби. Справою займаються слідчі Кам’янко-Бузького відділу поліції.

Фото: Патрульна поліція Львова

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів