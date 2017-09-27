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До Львова йдуть заморозки

Дарина Смеречанська

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За прогнозом львівських синоптиків, 29-30 вересня у Львові і Львівській області вночі та вранці на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки 0 – 4°. Завтра на території Львівської області – вночі та вранці місцями на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 – 2°. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, 28 вересня у Львові синоптики прогнозують без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, вночі 5 – 8 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 3 – 5° тепла, вдень 15 – 17° тепла.

На наступні дві доби – 29 – 30 вересня очікується також без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 4°,  вдень 29 вересня 11 – 16° тепла, 30 вересня вдень 13 – 18° тепла.

Фото: соцмережі

 

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