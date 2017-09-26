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Літніх людей кличуть на легкоатлетичний крос

Омелян Шевчук

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З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку відбудеться обласний легкоатлетичний крос «Спорт для всіх – радість життя». Про це Львівському порталу повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба.

Легкоатлетичний крос відбудеться 1 жовтня 2017 року у Стрийському парку.

«З метою популяризації та подальшого розвитку спорту серед різних верств населення в містах та районах Львівщини, пропаганди здорового способу життя, залучення населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, підвищення рівня спортивної майстерності спортсменів-ветеранів, активізації розвитку масового спорту ветеранів запрошуємо до участі в кросі усіх охочих ветеранів спорту», – йдеться у повідомленні.

Змагання проводяться 1 жовтня 2017 року у м. Львові (Стрийський парк, вул. У.Самчука 8, біля обласної ДЮСШ).

Реєстрація учасників триватиме 1 жовтня з 11.00 – 12.00 год. Урочисте відкриття змагань о 12.15 год. Початок о 12.30 год.

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