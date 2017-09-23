Цьогоріч на Львівській залізниці травмувалося 56 людей, з них 31 – смертельно

За 8 місяців цього року на Львівській залізниці було травмовано 56 осіб, із яких 31 – смертельно. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі підприємства.

Особливе занепокоєння викликає суттєве зростання кількості випадків травмування дітей та підлітків. Зокрема протягом 2011-2016 років травм зазнали 45 дітей віком до 16 років, 17 випадків призвели до смерті. У 2016 році було травмовано 6 дітей, із них 2 – смертельно. Зокрема 3 дітей зазнали травм унаслідок ураження електрострумом, із них 2 загинули. У 2017 році від ураження струмом постраждала 1 дитина.

Серед причин травмування дітей найчастішими є ходіння по коліях та перехід колій у недозволених місцях, перебування на території об’єктів інфраструктури у навушниках чи з іншими засобами, які знижують рівень уважності, слухового та зорового сприйняття. Часто до біди призводять спроби сфотографуватися на рухомому складі, опорах мостів та в інших небезпечних місцях.