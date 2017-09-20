Трускавчанину, який дав хабар поліцейському, «світить» до чотирьох років тюрми

Трускавчанину, який надав неправомірну вигоду працівнику поліції, загрожує 4 роки за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно мешканця м. Трускавець, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, що вказана особа надала неправомірну вигоду одному із працівників оперативного підрозділу Трускавецького відділу поліції у розмірі 2 тис грн.

За вказані кошти чоловік намагався уникнути кримінальної відповідальності. Зловмисника затримали «на гарячому» правоохоронці та повідомили про підозру.

На даний час обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинення вказаного злочину передбачене покарання до 4 років позбавлення волі.