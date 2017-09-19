Внесено зміни до Програми боротьби з онкологічними захворюваннями

Депутатський корпус обласної ради вніс зміни до Програми боротьби з онкологічними захворюваннями у Львівської області на 2017 – 2020 роки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

За даними відомства, йдеться про перерозподіл зекономлених коштів завдяки вдало проведеним торгам на електронному майданчику.

Отож, КЗ ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» за рахунок зекономлених коштів по закупівлі вакцин планує закупити біохімічний аналізатор на суму 220 тис грн.

Крім того, Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр за рахунок зекономлених коштів по закупівлі рентген-трубки в сумі 2 млн 411 тис грн планує придбати: радіотерапевтичні джерела для контактної променевої терапії онкохворих на суму – 800 тис грн; портативну гамакамеру – 405 тис грн; сучасних хіміопрепаратів – 1 млн 206 тис грн.