В управління туризму ЛОДА шукають двох працівників

Управління туризму та курортів Львівської ОДА оголосило конкурс на заміщення вакантних посад. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

У відомстві шукають двох працівників на місця фахівців, які пішли у декрет. Зокрема вакантними є посади:

– головного спеціаліста відділу маркетингу та промоції (на умовах строкового трудового договору на час відпустки для догляду за дитиною основного працівника);

– головного спеціаліста відділу розвитку туризму та курортів (на умовах строкового трудового договору на час відпустки для догляду за дитиною основного працівника)

Кваліфікаційні вимоги:

– вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра;

– вільне володіння державною мовою;

– досвід роботи не обов’язковий.

Для участі в конкурсі слід подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

– письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту;

– заповнену особову картку встановленого зразка;

– електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;

– оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування).

Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб.457 до 18:00 год. 02 жовтня 2017 року.

Контактна особа: Леся Ферендович, тел: 261-39-37.

Конкурс на заміщення вакантної посади відбудеться 10 жовтня о 11:00 год.

За адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, 4-й поверх, каб. 436.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланням.