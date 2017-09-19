ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині судитимуть двох терористів «ЛНР»

Катерина Родак

|

На Львівщині завершено досудове розслідування стосовно двох учасників незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Львівській області за результатами проведення спеціального досудового розслідування складено обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях стосовно двох жителів Сходу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації).

Встановлено, що вказані особи починаючи з 2014 року є активними учасниками незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР».

Обвинувальні акти скеровано до суду для розгляду по суті.

Довідково: за вчинене чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн
Олесь ТЯГАЙ
Ініціативні мешканці Добротвора та Камянко-Бузького району виграли більше 1 млн грн

Компанія ДТЕК вже п’ятий рік організовує конкурс мікропроектів «Громада своїми руками», у якому ініціативні мешканці  се...

Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Недооцінені чемпіони: хто вони – львівські веслярі-дракони?

До рідного Львова повернулися тріумфатори командного чемпіонаті світу із веслування на човнах дракон. Львівські «Отамани...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів