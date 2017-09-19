На Львівщині судитимуть двох терористів «ЛНР»

На Львівщині завершено досудове розслідування стосовно двох учасників незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Львівській області за результатами проведення спеціального досудового розслідування складено обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях стосовно двох жителів Сходу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації).

Встановлено, що вказані особи починаючи з 2014 року є активними учасниками незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР».

Обвинувальні акти скеровано до суду для розгляду по суті.

Довідково: за вчинене чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.