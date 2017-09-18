Суд у справі Саакашвілі перенесли

Суд у справі Міхеіла Саакашвілі перенесли на 11:00 22 вересня. Про це повідомляє ВВС Україна, передає Львівський портал.

Сторона захисту попросила у Держприкордонслужби низку документів та службових інструкцій щодо роботи пункту пропуску на кордоні в позаштатних ситуаціях. Суддя задовольнив це клопотання. Представники ДПСУ не змогли надати необхідні документи одразу і попросили час на їх опрацювання перед передачею суду.

Окрім того сторони подали клопотання щодо викликання до суду низки свідків. Суддя задовольнив і це клопотання. Допит також відбудеться у п’ятницю.