Вперше в Україні хлопець із ДЦП візьме участь у марафоні

У неділю, 17 вересня, у Львові відбудеться унікальний забіг – вперше участь у цьому чемпіонаті України з бігу по шосе візьме хлопець із ДЦП – Іван Маслюк. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Забіг у 10 км Львовом він здійснить з допомогою спеціального візка La Joëlette та команди On3wheels. Старт о 10.00 годині. Нагадаємо, цього року Іван на цьому візку підкорив найвищу точку України – гору Говерла, а торік разом із друзями на триколісному велосипеді здійснив унікальну подорож через всю Європу до Лісабону.

Іван Маслюк не зупиняється на досягнутому і продовжує змінювати українське суспільство у ставленні до людей з інвалідністю. Тому цієї неділі він разом з командою «On3wheels – фонд здійснення мрій» і RUNCLUB TEAM SHYPSHYNA, та з допомогою спеціального візка La Joëlette, візьме участь у Чемпіонаті України з бігу по шосе на 10 км. Забіг «Львівська десятка» пройде містом, а саме проспектом Чорновола та вулицею Липинського. Старт марафону о 10 годині від оперного театру.

За словами координаторів On3wheels, головною метою їхнього проекту є зміна ставлення суспільства до людей з інвалідністю.

«Нам видається несправедливим, що в Україні люди з інвалідністю – це люди з обмеженими можливостями. Ми ж хочемо показати, що вони мають можливість і мандрувати, і брати участь у спортивних змагання, – каже координатор проекту On 3 wheels Сашко Луцик. – Завдяки спеціальному візку La Joëlette, розробленому в Франції, ми не лише з Іваном піднялися в гори. Ми вже здійснили 8 походів для людей з інвалідністю у різні точки українських Карпат. Тепер хочемо показати, що і спортивні змагання, зокрема забіги, півмарафони, марафони – теж можуть бути доступними для всіх».

Наступні у планах – це півмарафон (21 км) і марафон (42 км).

Слідкувати за проектом можна у Facebook. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами: 0937293855 – Сашко Луцик, 0631543265 – Олег Савчук.

Довідка

Команда On3wheels минулого року здійснила унікальну велоподорож до Лісабону. Тоді разом з Іваном Маслюком, який живе з ДЦП, вони перетнули 12 країн. Іван самотужки подолав 5000 км за 100 днів на спеціальному триколісному велосипеді, на якому можна крутити педалі руками. Саме тому проект здійснення мрії отрим отримав назву On 3 wheels (На трьох колесах).