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Львів’ян запрошують на Міжнародний турнір з плавання «Кубок Лева»

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23-24 вересня відбудеться Міжнародний турнір «Кубок Лева» з плавання в категорії «Мастерс» в басейні аквапарку «Пляж» (вул. Княгині Ольги, 114). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На проведення цього заходу з міського бюджету м. Львова виділено фінансову підтримку в сумі 23 000 гривень.

На турнірі очікується понад 200 учасників з України, Білорусі, Молдови Польщі, Словаччини, Угорщини, Швеції, Фінляндії, Латвії, Естонії. Українські «Мастерс» представлені в 14 вікових категоріях  – наймолодшому учаснику – 25 років, а найстаршому – 94. У турнірі візьмуть участь спортсмени, які мають статус олімпійських чемпіонів, чемпіонів Європи і світу, рекордсмени Європи і Чемпіонатів світу, входять в діючу TOP-10 кращих плавців світу в своїх вікових категоріях.

Турнір «Кубок Лева» входить в кращу десятку турнірів Європи, є етапом Кубку ВАПК «Мастерс» і має статус змагань, результати з яких включаються до рейтингу ТОР-10 України і Європи та рекорди України і міжнародні, в разі встановлення, признаються офіційними.

В програмі змагань:

23 вересня 2017 р. (субота):

08.00-09.30 – реєстрація учасників змагань;

09.30-10.20 – засідання суддівської колегії;

09.30-10.20 – розминка учасників змагань;

10.30-10.50 – церемонія урочистого відкриття змагань;

11.00-14.30 – проведення змагань, нагородження переможців.

24 вересня 2017 р. (неділя):

09.00-09.50 – розминка учасників змагань;

10.00-14.00 – проведення змагань, нагородження переможців.

В спортивній програмі змагань дистанції:

плавальні дисципліни:

вільний стиль: 50, 100, 200, 400 м;

на спині: 50, 100, 200 м;

брас: 50, 100, 200 м;

батерфляй: 50, 100, 200 м;

комплексне плавання: 200, 400 м.

естафети:

4×50 м комбінована змішана

4×50 м вільний стиль (жінки, чоловіки)

4×50 м вільний стиль змішана

4×50 м комбінована(жінки, чоловіки).

Хід Турніру та його результати, фото та відео будуть on-line транслюватися на сайті www.mastersswim.com.ua і в соціальній мережі facebook.

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