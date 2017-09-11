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11 депутатів Львівщини оштрафували за затягування з поданням декларації

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Більш ніж десятьом депутатам селищних рад на Львівщині доведеться сплатити штраф за правопорушення, пов’язані з корупцією. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За участі Львівської місцевої прокуратури №2 Залізничним та Шевченківським районними судами Львова визнано винними 8 депутатів Рудненської та 3 депутатів Брюховицької селищних рад Львівщини у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Народні обранці несвоєчасно, без поважних причин, подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Вказаними районними судами цих депутатів визнано винними у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

За наслідками судового розгляду до десятьох осіб застосовано стягнення у вигляді штрафу у сумі 8500 грн.

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