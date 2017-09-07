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Омелян назвав маячнею інформацію про купівлю його дружиною «Майбаху» за 3 млн євро

Андрій Котенський

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Міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав маячнею інформацію про купівлю його дружиною Maybach Coupe за майже три мільйони євро. Так він відреагував на інформацію, тиражовану українськими ЗМІ із посиланням на французьке видання Lexpress.

За інформацією французького видання, у списку майбутніх власників ексклюзивної серії автомобіля Maybach Coupe вартістю 2 734 000 евро є двоє українців. Серед них Валерій Хорошковський та Світлана Бевза.

За словами В. Омеляна, якби у його сімї були такі гроші то вони б не витратили їх на дороге авто, а вклали у виробництво…

«Наступна сенсація: купівля яхти, далі літака, а на завершення – ракети», – іронізує із цього приводу міністр Омелян.

Як відомо, за часів режиму Януковича Валерій Хорошковський обіймав посаду віце-прем’єр-міністра України. Водночас дружину чинного міністра інфраструктури дійсно звати Світлана Бевза.

Достовірність інформації перевіряється…

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