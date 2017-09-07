На Львівщині стартує молодіжний театральний тур: глядачів запрошують на безкоштовні вистави

Громадська спілка «Студентське Братство Львівщини» та Молодіжний театр «Мельпомена» вирушають в театральний тур з постановкою «Дуже проста історія» районами Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

10 вересня відбудуться перші вистави у Народних домах в м. Городок о 12:00 год та в м. Пустомити о 17:00 год.

Метою проекту є популяризація театрального молодіжного мистецтва в районах Львівської області. Молоді актори використовуючи театральні інструменти, звернуть увагу населення на соціальні проблеми, на виховання та важливість сімейних цінностей. Вистава висвітлює індивідуальність кожної окремої особи і наголошує на тому, що коли твої погляди відмінні від думки соціуму, це не є погано.

Вхід на усі вистави упродовж туру вільний.

Проект здійснюється за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики та департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

Фото: ЛОДА