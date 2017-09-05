У Львові укріпили стіни понищеного будинку на Франка

У будинку на вул. І. Франка, 23 укріпили стіни. На ці роботи районна адміністрація виділили близько 1 млн. 400 тис. грн, інформують у прес-службі Львівської мерії.

«Цього року ми завершили усі заплановані роботи в районі будинку на вул. І. Франка, 23. Найперше укріпили стіни будинку. На ці роботи було використано близько 1 млн. 400 тис. грн. Також облаштували два дворики в цьому районі у співфінансуванні з мешканцями. На облаштування двориків Личаківська адміністрація виділили 700 тис. грн.

Усі роботи виконували підрядні організації на замовлення Личаківської РА», – розповів Іван Лозинський, голова Личаківської РА.