Перший дзвоник у львівських школах (графік)

Більшість загальноосвітніх навчальних закладів Львова Свято першого дзвоника проведуть на шкільних подвір’ях, а також на спортивних майданчиках. Декілька навчальних закладів планують провести дзвоник у церквах, що поблизу шкіл. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Графік проведення свята «Першого дзвоника» в навчальних закладах м. Львова

№ з/п Назва навчального закладу Дата проведення Час проведення Місце проведення Галицький район 1 ЛАГ при ЛНУ ім. І. Франка 01.09.2017 11:00 I корпус НУ «Львівська політехніка» 2 ЛЛГ 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 3 НВК “Школа-гімназія Галицька” 01.09.2017 10.00 Спортивний майданчик 4 ЛДКСЗШ № 3 01.09.2017. 10.00 Площа перед пам’ятником М. Вербицькому 5 ССЗШ № 4 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 6 СЗШ № 9 01.09.2017 10.30 Шкільне подвір’я 7 СЗШ № 10 м. Львова імені Святої Марії Магдалени 01.09.2017 11.00 Шкільне подвір’я 8 СЗШ № 27 м. Львова ім. героя Небесної Сотні Юрія Вербицького 01.09.2017 09.00 Шкільне подвір’я 9 ССЗШ №28 01.09.2017 10.00 Спортивний майданчик 10 СЗШ № 34 імені М.Шашкевича 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 11 СЗШ східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 12 ССЗШ № 52 ім. М. Лобачевського 01.09.2017р 10.00 Шкільне подвір’я 13 СЗШ № 62 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 14 СЗШ № 87 01.09.2017 12.00 Шкільне подвір’я 15 ПНВЗ “Школа Святої Софії” 01.09.2017 11.00 Шкільне подвір’я 16 Львівська українська приватна гімназія 09.09.2017 11.00 Кінотеатр ім. Довженка Залізничний район 1 ЛССЗШ № 15 01.09.2017 09.00 Подвір’я школи 2 ССЗШ № 18 м. Львова 01.09.2017 09.00 Подвір’я школи 3 СЗШ № 40 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 4 ЛУГГ ім. О.Степанів 01.09.2017 09.00 Гімназійне подвір’я 5 Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв 01.09.2017 10.00 Спортивний зал ліцею 6 СЗШ № 60 м. Львова 01.09.2017 09.00 Подвір’я школи 7 НВК «Гроно» м. Львова 01.09.2017 09.00 Спортивний майданчик закладу 8 СЗШ № 65 м. Львова 01.09.2017р. 09.00 Подвір’168я школи 9 СЗШ № 67 м. Львова 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи, вул.. Сяйво, 18 10 СЗШ № 68 м. Львова 01.09.2017 09.00 спортивний майданчик (за сприятливих погодних умов) 11 ЛЗСШ № 74 01.09.2017 09.00 подвір’я школи 12 СЗШ № 75 ім. Лесі Українки 01.09.2017 10.00 подвір’я школи 13 СЗШ № 77 м. Львова 01.09.2017 10.00 Шкільний стадіон 14 ЛГ «Євшан» 01.09.2017 09.30 Подвір’я гімназії 15 ЛФМЛІ 01.09.2017 09.00 Подвір’я ліцею 16 ЛЗШ І ступеня «Світанок» 01.09.2017 10.00 Територія школи 17 НВК «Арніка» 01.09.2017 9.00 подвір`я комплексу 18 НВК “Один, два, три” 01.09.2017 10.00 НВК “Один, два, три” Личаківський район 1 СЗШ № 6 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 2 СЗШ № 7 01.09.2017 10.00 Подвір”я школи – посвята в першокласники (учні 1,9,11 класів). Приміщення школи – для учнів 2-8, 10 класів відбудуться окремі заходи у вигляді нестандартних уроків. 3 ЛСЗШ № 8 01.09.2017 11.00 Церква Пресвятої Євхаристії 4 СЗШ № 21 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 5 СЗШ № 24 01.09.2017 10.00 12.00 Служба божа в костелі св. Антонія (вул.Личаківська 53) Урочистість «Перший дзвоник» на шкільному подвір’ї (вул.Кониського 4) 6 СЗШ № 29 01.09.2017 9.00 Подвір’я школи 7 ССЗШ № 37 01.09.2017 10.00 Стадіон школи 8 СЗШ № 42 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 9 СЗШ № 47 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 10 СЗШ № 49 01.09.2017 09.30 Подвір’я школи 11 СЗШ № 63 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 12 СЗШ № 70 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 13 СЗШ № 71 01.09.2017 10.00 Майданчик біля школи 14 СЗШ № 82 01.09.2017 9.30 Подвір’я школи 15 ЛНВК “Школа І ст. -гімназія” 01.09.2017 9.00 Подвір’я школи 16 СЗШ-інтернат № 2 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 17 «Берегиня» 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 18 НВК Ш-с «Провесінь» 1.09.2017 09.30 Подвір’я школи 19 СЗШ «Лідер» 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 20 НВК С-ш «Дзвіночок» 01.09.2017 9.30 Подвір’я школи Сихівський район 1 СЗШ № 1 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 2 СЗШ № 13 01.09.2017 09.00 Подвір’я школи 3 СЗШ № 32 01.09.2017 09.00 Подвір’я школи 4 ЛСШ № 69 01.09.2017 10.30 Подвір’я школи 5 СЗШ № 72 01.09.2017 09.00 Подвір’я школи 6 СЗШ № 73 01.09.2017 09.00 Стадіон школи 7 СЗШ № 84 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 8 СЗШ № 86 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 9 СЗШ № 90 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 10 ССЗШ № 93 01.09.2017 10.30 Подвір’я школи 11 СЗШ № 95 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 12 СЗШ № 96 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 13 СЗШ № 98 01.09.2017 09.00 Сквер Гідності 14 НВК «Ш-с «Софія» 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 15 НВК «Ш-г «Сихівська» 01.09.2017 10.00 Гімназійний двір 16 НВК «Ш-л «Оріяна» 01.09.2017 09.00 Подвір’я школи 17 ЗШ «Первоцвіт» 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 18 ЗШ «Дивосвіт» 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 19 АШ «Тривіта» 01.09.2017 10.00 Храм Собору святого Івана Хрестителя, вул. Зубрівська, 1а 20 Гімназія Шептицьких 01.09.2017 11.00 Подвір’я гімназії 21 Гімназія «Братів Ізраїлю» – – Призупинила діяльність на 2017/18 н.р. 22 ПНВК

«С- ш – ліцей «ЕКОЛЕНД» 01.09.2017 10.00 Приміщення Ліцею 23 Креативна Міжнародна Дитяча Школа 01.09.2017 10.30 Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького Франківський район 1 ССЗШ № 2 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 2 ССЗШ № 5 ім. Кокорудзів 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 3 СЗШ № 17 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 4 “Джерельце” 01.09.2017 10.00. Шкільне подвір’я 5 СЗШ № 31 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 6 СЗШ № 36 01.09.2017 09.30 Шкільне подвір’я 7 ССЗШ № 45 01.09.2017 09.00 Шкільне подвір’я 8 ССЗШ № 46 ім. В. Чорновола 01.09.2017 09.00 Шкільне подвір’я 9 СЗШ № 48 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 10 СЗШ № 50 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 11 СЗШ № 51 ім. Івана Франка 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 12 СЗШ № 55 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 13 ССЗШ № 66 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 14 ЛНВК ім. Василя Стуса 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 15 СЗШ № 83 01.09.2017 09.00 Шкільне подвір’я 16 НВК ім. В. Симоненка 01.09.2017 09.30 Стадіон НВК 17 КГ при ЛНУ ім. І. Франка 01.09.2017 10.00 Подвір’я гімназії 18 НВК “Школа-ліцей “Європейський” 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 19 ЛСЗШ “Школа радості” 01.09.2017 09.00 Шкільне подвір’я 20 НВК С-ш “Малюк” 01.09.2017 10.00 Шкільне подвір’я 21 Гімназія Львівського університету бізнесу та права 01.09.2017 12.00 Шкільне подвір’я 22 ЛСШ «Надія» 01.09.2017 10.30 Шкільне подвір’я 23 «Живе слово» 01.09.2017 09.00 Шкільне подвір’я Шевченківський район 1 СЗШ № 20 м. Львова 01.09.2017 09.30 Шкільне подвір’я 2 СЗШ № 22 м. Львова 01.09.2017 09.30 Подвір`я школи 3 СЗШ № 23 м. Львова 01.09.2017 10.00 Церква Свщм.М.Чарнецького, вул.Під Голоском,2 (Молебень з нагоди початку навчального року. Традиційна посвята портфеликів першокласників) 4 СЗШ № 30 м. Львова 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 5 СЗШ № 33 м. Львова 01.09.2017 10.00 – служба Божа в церкві св..Анни 11.00 – святкова урочистіть Подвір’я школи 6 НВК «Школа-садок І-ІІІ ступенів № 38 м. Львова» 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 7 СЗШ № 41 м. Львова 01.09.2017 09.00 Подвір’я початкової школи (вул. Незалежності, 27) 8 ЛЗШ № 43 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 9 СЗШ № 44 ім. Т.Г. Шевченка 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 10 ЛСЗШ І ст. № 53 01.09.2017 09.00 Подвір’я школи 11 СЗШ № 54 м. Львова 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 12 ЛСШ І-ІІІ № 57 ім. Короля Данила 01.09.2017 09.00 Подвір’я школи 13 СЗШ № 78 м. Львова 01.09.2017 09.00 Шкільне подвір’я 14 ЛССЗШ № 81 ім. П. Сагайдачного 01.09.2017 09.00 Шкільний спорт. майданчик (у разі дощу – спортзал школи) 15 СЗШ № 91 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 16 СЗШ № 92 м. Львова 01.09.2017 9.00 Подвір’я школи 17 КНВК школа-садок №94 01.09.2017 09.30 Подвір’я школи 18 СЗШ № 97 м. Львова 01.09.2017 09.00 Шкільне подвір’я 19 СЗШ № 99 м. Львова 01.09.2017 09.00 Подвір’я школи 20 СЗШ № 100 м. Львова 01.09.2017 09.30 Подвір’я школи 21 Львівська правнича гімназія 01.09.2017 09.00 Подвір’я гімназії 22 ЛГ «Престиж» 01.09.2017 10.00 Територія гімназії 23 Навчально-виховний комплекс «Школа комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей» 01.09.2017 10.00 Подвір’я закладу 24 ШЕЛ 01.09.2017 9.00 Подвір’я ліцею 25 ПШ «Відродження» 01.09.2017 11.00 Подвір’я школи 26 ПШ «Перспектива» 01.09.2017 10.00 Подвір’я школи 27 ПШ «Перлина» 01.09.2017 10.00 Актова зала 28 ПНВК «Садок – школа – ліцей «ЕКОЛЕНД» 01.09.2017 09.00 Подвір’я школи

Кожен навчальний заклад самостійно визначає формат проведення свята першого дзвоника. Навчальний рік у школах Львова розпочнеться з уроку про екологічну культуру.