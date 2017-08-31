Перший дзвоник у львівських школах (графік)

Більшість загальноосвітніх навчальних закладів Львова Свято першого дзвоника проведуть на шкільних подвір’ях, а також на спортивних майданчиках. Декілька навчальних закладів планують провести дзвоник у церквах, що поблизу шкіл. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.
Графік проведення свята «Першого дзвоника» в навчальних закладах м. Львова
|№ з/п
|Назва навчального закладу
|Дата проведення
|Час проведення
|Місце проведення
|Галицький район
|1
|ЛАГ при ЛНУ
ім. І. Франка
|01.09.2017
|11:00
|I корпус НУ «Львівська політехніка»
|2
|ЛЛГ
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|3
|НВК “Школа-гімназія Галицька”
|01.09.2017
|10.00
|Спортивний майданчик
|4
|ЛДКСЗШ № 3
|01.09.2017.
|10.00
|Площа перед пам’ятником М. Вербицькому
|5
|ССЗШ № 4
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|6
|СЗШ № 9
|01.09.2017
|10.30
|Шкільне подвір’я
|7
|СЗШ № 10 м. Львова імені Святої Марії Магдалени
|01.09.2017
|11.00
|Шкільне подвір’я
|8
|СЗШ № 27 м. Львова ім. героя Небесної Сотні Юрія Вербицького
|01.09.2017
|09.00
|Шкільне подвір’я
|9
|ССЗШ №28
|01.09.2017
|10.00
|Спортивний майданчик
|10
|СЗШ № 34 імені М.Шашкевича
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|11
|СЗШ східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан»
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|12
|ССЗШ № 52 ім.
М. Лобачевського
|01.09.2017р
|10.00
|Шкільне подвір’я
|13
|СЗШ № 62
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|14
|СЗШ № 87
|01.09.2017
|12.00
|Шкільне подвір’я
|15
|ПНВЗ “Школа Святої Софії”
|01.09.2017
|11.00
|Шкільне подвір’я
|16
|Львівська українська приватна гімназія
|09.09.2017
|11.00
|Кінотеатр
ім. Довженка
|Залізничний район
|1
|ЛССЗШ № 15
|01.09.2017
|09.00
|Подвір’я школи
|2
|ССЗШ № 18 м. Львова
|01.09.2017
|09.00
|Подвір’я школи
|3
|СЗШ № 40
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|4
|ЛУГГ
ім. О.Степанів
|01.09.2017
|09.00
|Гімназійне подвір’я
|5
|Львівський художній ліцей при
Львівській національній академії мистецтв
|01.09.2017
|10.00
|Спортивний зал ліцею
|6
|СЗШ № 60 м. Львова
|01.09.2017
|09.00
|Подвір’я школи
|7
|НВК «Гроно» м. Львова
|01.09.2017
|09.00
|Спортивний майданчик закладу
|8
|СЗШ № 65 м. Львова
|01.09.2017р.
|09.00
|Подвір’168я школи
|9
|СЗШ № 67 м. Львова
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи, вул.. Сяйво, 18
|10
|СЗШ № 68 м. Львова
|01.09.2017
|09.00
|спортивний майданчик (за сприятливих погодних умов)
|11
|ЛЗСШ № 74
|01.09.2017
|09.00
|подвір’я школи
|12
|СЗШ № 75 ім. Лесі Українки
|01.09.2017
|10.00
|подвір’я
школи
|13
|СЗШ № 77 м. Львова
|01.09.2017
|10.00
|Шкільний
стадіон
|14
|ЛГ «Євшан»
|01.09.2017
|09.30
|Подвір’я гімназії
|15
|ЛФМЛІ
|01.09.2017
|09.00
|Подвір’я ліцею
|16
|ЛЗШ І ступеня «Світанок»
|01.09.2017
|10.00
|Територія школи
|17
|НВК «Арніка»
|01.09.2017
|9.00
|подвір`я комплексу
|18
|НВК “Один, два, три”
|01.09.2017
|10.00
|НВК “Один, два, три”
|Личаківський район
|1
|СЗШ № 6
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|2
|СЗШ № 7
|01.09.2017
|10.00
|Подвір”я школи – посвята в першокласники (учні 1,9,11 класів). Приміщення школи – для учнів 2-8, 10 класів відбудуться окремі заходи у вигляді нестандартних уроків.
|3
|ЛСЗШ № 8
|01.09.2017
|11.00
|Церква Пресвятої Євхаристії
|4
|СЗШ № 21
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|5
|СЗШ № 24
|01.09.2017
|10.00
12.00
|Служба божа в костелі св. Антонія (вул.Личаківська 53) Урочистість «Перший дзвоник» на шкільному подвір’ї
(вул.Кониського 4)
|6
|СЗШ № 29
|01.09.2017
|9.00
|Подвір’я школи
|7
|ССЗШ № 37
|01.09.2017
|10.00
|Стадіон школи
|8
|СЗШ № 42
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|9
|СЗШ № 47
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|10
|СЗШ № 49
|01.09.2017
|09.30
|Подвір’я школи
|11
|СЗШ № 63
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|12
|СЗШ № 70
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|13
|СЗШ № 71
|01.09.2017
|10.00
|Майданчик біля школи
|14
|СЗШ № 82
|01.09.2017
|9.30
|Подвір’я школи
|15
|ЛНВК “Школа І ст. -гімназія”
|01.09.2017
|9.00
|Подвір’я школи
|16
|СЗШ-інтернат № 2
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|17
|«Берегиня»
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|18
|НВК Ш-с «Провесінь»
|1.09.2017
|09.30
|Подвір’я школи
|19
|СЗШ «Лідер»
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|20
|НВК С-ш «Дзвіночок»
|01.09.2017
|9.30
|Подвір’я школи
|Сихівський район
|1
|СЗШ № 1
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|2
|СЗШ № 13
|01.09.2017
|09.00
|Подвір’я школи
|3
|СЗШ № 32
|01.09.2017
|09.00
|Подвір’я школи
|4
|ЛСШ № 69
|01.09.2017
|10.30
|Подвір’я школи
|5
|СЗШ № 72
|01.09.2017
|09.00
|Подвір’я школи
|6
|СЗШ № 73
|01.09.2017
|09.00
|Стадіон школи
|7
|СЗШ № 84
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|8
|СЗШ № 86
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|9
|СЗШ № 90
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|10
|ССЗШ № 93
|01.09.2017
|10.30
|Подвір’я школи
|11
|СЗШ № 95
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|12
|СЗШ № 96
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|13
|СЗШ № 98
|01.09.2017
|09.00
|Сквер Гідності
|14
|НВК «Ш-с «Софія»
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|15
|НВК «Ш-г «Сихівська»
|01.09.2017
|10.00
|Гімназійний двір
|16
|НВК «Ш-л «Оріяна»
|01.09.2017
|09.00
|Подвір’я школи
|17
|ЗШ «Первоцвіт»
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|18
|ЗШ «Дивосвіт»
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|19
|АШ «Тривіта»
|01.09.2017
|10.00
|Храм Собору святого Івана Хрестителя,
вул. Зубрівська, 1а
|20
|Гімназія
Шептицьких
|01.09.2017
|11.00
|Подвір’я гімназії
|21
|Гімназія «Братів Ізраїлю»
|–
|–
|Призупинила діяльність
на 2017/18 н.р.
|22
|ПНВК
«С- ш – ліцей «ЕКОЛЕНД»
|
01.09.2017
|
10.00
|
Приміщення Ліцею
|23
|Креативна Міжнародна Дитяча Школа
|01.09.2017
|10.30
|Парк культури і відпочинку
ім. Б. Хмельницького
|Франківський район
|1
|ССЗШ № 2
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|2
|ССЗШ № 5 ім. Кокорудзів
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|3
|СЗШ № 17
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|4
|“Джерельце”
|01.09.2017
|10.00.
|Шкільне подвір’я
|5
|СЗШ № 31
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|6
|СЗШ № 36
|01.09.2017
|09.30
|Шкільне подвір’я
|7
|ССЗШ № 45
|01.09.2017
|09.00
|Шкільне подвір’я
|8
|ССЗШ № 46 ім. В. Чорновола
|01.09.2017
|09.00
|Шкільне подвір’я
|9
|СЗШ № 48
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|10
|СЗШ № 50
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|11
|СЗШ № 51 ім. Івана Франка
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|12
|СЗШ № 55
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|13
|ССЗШ № 66
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|14
|ЛНВК ім. Василя Стуса
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|15
|СЗШ № 83
|01.09.2017
|09.00
|Шкільне подвір’я
|16
|НВК ім. В. Симоненка
|01.09.2017
|09.30
|Стадіон НВК
|17
|КГ при ЛНУ ім. І. Франка
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я гімназії
|18
|НВК “Школа-ліцей “Європейський”
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|19
|ЛСЗШ “Школа радості”
|01.09.2017
|09.00
|Шкільне подвір’я
|20
|НВК С-ш “Малюк”
|01.09.2017
|10.00
|Шкільне подвір’я
|21
|Гімназія Львівського університету бізнесу та права
|01.09.2017
|12.00
|Шкільне подвір’я
|22
|ЛСШ «Надія»
|01.09.2017
|10.30
|Шкільне подвір’я
|23
|«Живе слово»
|01.09.2017
|09.00
|Шкільне подвір’я
|Шевченківський район
|1
|СЗШ № 20 м. Львова
|01.09.2017
|09.30
|Шкільне подвір’я
|2
|СЗШ № 22 м. Львова
|01.09.2017
|09.30
|Подвір`я школи
|3
|СЗШ № 23 м. Львова
|01.09.2017
|10.00
|Церква Свщм.М.Чарнецького,
вул.Під Голоском,2 (Молебень з нагоди початку навчального року. Традиційна посвята портфеликів першокласників)
|4
|СЗШ № 30 м. Львова
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|5
|СЗШ № 33 м. Львова
|01.09.2017
|10.00 – служба Божа в церкві св..Анни
11.00 – святкова урочистіть
|Подвір’я школи
|6
|НВК «Школа-садок І-ІІІ ступенів № 38
м. Львова»
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|7
|СЗШ № 41 м. Львова
|01.09.2017
|09.00
|Подвір’я початкової школи (вул. Незалежності, 27)
|8
|ЛЗШ № 43
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|9
|СЗШ № 44
ім. Т.Г. Шевченка
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|10
|ЛСЗШ І ст. № 53
|01.09.2017
|09.00
|Подвір’я школи
|11
|СЗШ № 54 м. Львова
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|12
|ЛСШ І-ІІІ № 57
ім. Короля Данила
|01.09.2017
|09.00
|Подвір’я школи
|13
|СЗШ № 78 м. Львова
|01.09.2017
|09.00
|Шкільне подвір’я
|14
|ЛССЗШ № 81
ім. П. Сагайдачного
|01.09.2017
|09.00
|Шкільний спорт. майданчик
(у разі дощу – спортзал школи)
|15
|СЗШ № 91
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|16
|СЗШ № 92 м. Львова
|01.09.2017
|9.00
|Подвір’я школи
|17
|КНВК школа-садок №94
|01.09.2017
|09.30
|Подвір’я школи
|18
|СЗШ № 97 м. Львова
|01.09.2017
|09.00
|Шкільне подвір’я
|19
|СЗШ № 99 м. Львова
|01.09.2017
|09.00
|Подвір’я школи
|20
|СЗШ № 100 м. Львова
|01.09.2017
|09.30
|Подвір’я школи
|21
|Львівська правнича гімназія
|01.09.2017
|09.00
|Подвір’я гімназії
|22
|ЛГ «Престиж»
|01.09.2017
|10.00
|Територія гімназії
|23
|Навчально-виховний комплекс
«Школа комп’ютерних технологій – Львівський технологічний ліцей»
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я закладу
|24
|ШЕЛ
|01.09.2017
|9.00
|Подвір’я ліцею
|25
|ПШ «Відродження»
|01.09.2017
|11.00
|Подвір’я школи
|26
|ПШ «Перспектива»
|01.09.2017
|10.00
|Подвір’я школи
|27
|ПШ «Перлина»
|01.09.2017
|10.00
|Актова зала
|28
|ПНВК «Садок – школа – ліцей «ЕКОЛЕНД»
|01.09.2017
|09.00
|Подвір’я школи
Кожен навчальний заклад самостійно визначає формат проведення свята першого дзвоника. Навчальний рік у школах Львова розпочнеться з уроку про екологічну культуру.