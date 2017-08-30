На Львівщині поліцейські затримали словенця, якого розшукував Інтерпол

На Львівщині правоохоронці викрили громадянина Словенії, котрий перебуває у міжнародному розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Встановлено, що 45-річний іноземець, щодо якого у Словенії суд видав дозвіл на арешт, тимчасово проживав на території України. Чоловіка затримали та повідомили про подію Посольство республіки Словенії в Україні.

Нагадаємо, протягом серпня на території Львівщини проходять загальнодержавні профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант», метою яких є зменшення негативного впливу етнічної злочинності на криміногенну ситуацію в регіоні та державі загалом.