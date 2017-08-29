Поліцейська академія в Україні запрацює восени: зараз шукають ректора

Сьогодні, 29 серпня, в Україні стартував конкурс на посаду ректора Поліцейської академії. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

За словами Князєва, посада престижна – відповідальність колосальна, тож для відбору кандидатів у Національній поліції буде створено окрему атестаційну комісію, до складу якої увійдуть експерти з числа працівників поліції та міжнародних організацій.

«Обиратимемо з діючих співробітників Національної поліції України. Кандидатам необхідно до 3 вересня 2017 року заповнити анкету за посиланням: academy.patrol.police.gov.ua Запрошую до участі і нехай першу в історії сучасної України Поліцейську академію очолить найдостойніший», – написав у Facebook він.

Як наголосив С. Князєв, безпосереднє ж навчання курсантів у новоствореній поліцейській академії розпочнеться у листопаді цього року в Києві. Першопрохідцями стануть новобранці патрульної поліції. Їх навчатимуть за сучасними стандартами та відповідно до потреб суспільства.