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На Львівщині електричний струм від пральної машини вбив трьохрічного хлопчика

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На Львівщині правоохоронці встановлюють обставини загибелі трирічної дитини. За попередньою версією, смерть хлопчика настала внаслідок ураження електрострумом в побутових умовах. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

25 серпня в Золочівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Золочівського району загинула малолітня дитина.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що загинув трирічний хлопчик, місцевий мешканець. На даний час правоохоронці встановлюють причини смерті дитини. За попередньою версією, смерть настала в наслідок ураження електричним струмом в побутових умовах (пральна машина).

Тіло дитини скеровано в морг для встановлення причини смерті. Призначено ряд експертиз. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «нещасний випадок». Проводиться досудове розслідування.

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