Під час оформлення ДТП патрульні виявили у водія пакет з речовиною, схожою на наркотичну

Під час оформлення ДТП у водія патрульні виявили поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вчора близько 17 години на вулиці Сковороди сталася автопригода між Audi A6 та ВАЗ 1117. Водій останнього автомобіля повідомив, шо припаркував ще 14 серпня на цьому місці. 27-річна водій Audi розповіла, що повертаючи з вулиці Некрасова не впоралася з керуванням і в’їхала у ВАЗ.

Під час спілкування із патрульними жінка помітно нервувала. Інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Під час цієї процедури жінка раптом викинула з правої кишені шортів пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору. На місце події викликали слідчих. Патрульні склали на громадянку протокол за скоєну ДТП.