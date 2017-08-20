ОСТАННІ НОВИНИ

Під час оформлення ДТП патрульні виявили у водія пакет з речовиною, схожою на наркотичну

|

Під час оформлення ДТП у водія патрульні виявили поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вчора близько 17 години на вулиці Сковороди сталася автопригода між Audi A6 та ВАЗ 1117. Водій останнього автомобіля повідомив, шо припаркував ще 14 серпня на цьому місці. 27-річна водій Audi розповіла, що повертаючи з вулиці Некрасова не впоралася з керуванням і в’їхала у ВАЗ.

Під час спілкування із патрульними жінка помітно нервувала. Інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Під час цієї процедури жінка раптом викинула з правої кишені шортів пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору. На місце події викликали слідчих. Патрульні склали на громадянку протокол за скоєну ДТП.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Мамографічне обстеження стало доступнішим для львів’янок
Львівський портал
Мамографічне обстеження стало доступнішим для львів’янок

У Львові з’явилось ще більше скринінгових центрів для діагностики раку молочної залози. Сьогодні львів’янки можуть пройт...

Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів