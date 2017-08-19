Якої погоди львів’янам чекати завтра?

Завтра у Львові прогнозують грози, місцями сильні зливи, град. Про це повідомляє Львівський регіональний гідромецентр.

По території Львівської області та місту Львову вдень зі збереженням до кінця доби 20 серпня очікуються грози, місцями сильні зливи, шквали 17 – 22 м/с, град.

Мерія застерігає мешканців бути обережними під час негоди та дотримуватись належних правил безпеки, які збережуть здоров’я і життя.

Також на завтра синоптики прогнозують високу пожежну небезпеку 4 класу. По півночі території Львівської області – місцями надзвичайна пожежна небезпека 5 класу.