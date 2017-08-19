У Сколе «Фольксваген» не розминувся з «ВАЗом»: є постраждалі

У місті Сколе «Фольксваген» зіткнувся з «ВАЗом». Внаслідок автопригоди двоє осіб отримали тілесні ушкодження. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 серпня о 19.00 на автодорозі Київ – Чоп по вулиці Князя Святослава в місті Сколе.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 31-річний житель Стрийського району, зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 2104» під керуванням 22-річного місцевого мешканця.

Внаслідок автопригоди у лікарню доставили водія «ВАЗу» (діагноз: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, тупа травма живота») та пасажира «Фольксвагена», 16-річного жителя Миколаївської області (діагноз: «закритий перелом ліктьового відростка правої верхньої кінцівки»).

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.