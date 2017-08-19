На Жовківщині 62-річний пенсіонер вирощував на присадибній ділянці коноплю

На Жовківщині місцевий мешканець вирощував канабіс. Загалом у зловмисника правоохоронці вилучили 23 рослини коноплі.Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНА у Львівській області.

Під час санкціонованого обшуку, який 18 серпня проводили працівники Жовківского відділення поліції, у 62-річного жителя одного із населених пунктів району було виявлено 23 рослини коноплі. Чоловік вирощував їх на присадибній ділянці.

Рослини вилучені та скеровані на експертне дослідження. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.