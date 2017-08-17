Ні машини, ні грошей: шахраї видурюють у львів’ян чималі суми, пообіцявши придбати за кордоном «дешеві» іномарки

Зловмисники, пообіцявши придбати за кордоном «дешеві» престижні іномарки, видурили у львів’ян чималу суму грошей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Франківський відділ поліції звернулася за допомогою 57-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що чотири роки тому передала чоловікові, ім’я та прізвище якого наводить у заяві, 8 000 доларів США. Він мав за ці кошти купити за кордоном для заявниці іномарку. Однак ані автомобіль не пригнав, ані гроші не повернув.

В подібній ситуації опинився і 36-річний львів’янин. Про це він повідомив у своїй заяві в Залізничний відділ поліції. За словами чоловіка, у 2013 році він повірив знайомому, 34-річному місцевому мешканцю, який пообіцяв придбати за кордоном автомобіль, та передав йому 25 000 доларів США. Відтоді зловмисник зустрічей уникає, і кошти не повернув.

Слід сказати, що заявник не єдиний, хто довірився цьому спритнику. До поліції загалом вже звернулося восьмеро потерпілих, у яких він взяв значні суми валютних коштів на купівлю автомобілів за межами України.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимум, що загрожує зловмисникам, – обмеження волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.