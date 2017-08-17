На Сколівщині з’явилася перша ОТГ

Учора, 16 серпня, Львівська обласна державна адміністрація відправила у Центральну виборчу комісію звернення про призначення виборів у Славській об’єднаній територіальній громаді, яка стала 33 ОТГ на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Офісу реформ у Львівському РВ АМУ.

Славська ОТГ – перша об’єднана громада, утворена у гірському Сколівському районі. До її складу увійшли 4 ради – Славська селищна та Волосянківська, Либохорівська і Нижньорожанська сільські. Усього про проекту Перспективного плану Сколівського району до Славської ОТГ мали увійти 8 рад.

На Львівщині уже створено 33 об’єднаних територіальних громади. У 25 із них відбулися перші вибори. Ще у 8 ці вибори повинні відбутися восени цього року. Окрім Славської, на вибори чекають Великомостівська, Воютицька, Рудківська, Волицька, Щирецька, Підберізцівська та Солонківська громади.