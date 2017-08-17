ОСТАННІ НОВИНИ

На Сколівщині з’явилася перша ОТГ

|

Учора, 16 серпня, Львівська обласна державна адміністрація відправила у Центральну виборчу комісію звернення про призначення виборів у Славській об’єднаній територіальній громаді, яка стала 33 ОТГ на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Офісу реформ у Львівському РВ АМУ.

Славська ОТГ – перша об’єднана громада, утворена у гірському Сколівському районі. До її складу увійшли 4 ради – Славська селищна та Волосянківська, Либохорівська і Нижньорожанська сільські. Усього про проекту Перспективного плану Сколівського району до Славської ОТГ мали увійти 8 рад.

На Львівщині уже створено 33 об’єднаних територіальних громади. У 25 із них відбулися перші вибори. Ще у 8 ці вибори повинні відбутися восени цього року. Окрім Славської, на вибори чекають Великомостівська, Воютицька, Рудківська, Волицька, Щирецька, Підберізцівська та Солонківська громади.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів