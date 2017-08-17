Львів’ян попереджають про небезпечну спеку завтра-післязавтра

За прогнозом Львівського гідрометцентру, впродовж 18 – 19 серпня місцями очікується висока пожежна небезпека 4 класу. Завтра, 18 серпня, у Львові очікується без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, вночі 3 – 8 м/с, вдень 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 14 – 16° тепла, вдень 30 – 32° тепла.

19 серпня синоптики прогнозують також без істотних опадів. Вітер південно-східний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 14 – 19° тепла, вдень 29 – 34° тепла.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради нагадує, що висока пожежна небезпека в умовах виникнення загорання сухої рослинності, лісових насаджень і торфу, може призвести до масштабних пожеж, які становитимуть загрозу не лише довкіллю, житловим будинкам та інфраструктурі, але й життю і здоров’ю людей. Тому слід дотримуватись правил пожежної безпеки та обережно поводитись з вогнем.

Зазначимо, що загалом з початку року у Львові обліковані вже 61 пожежа сухої рослинності та 16 пожеж на торфовищах, і близько 90% таких пожеж спричиняє людська недбалість.