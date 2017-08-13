Форум видавців шукає волонтерів для благодійної акції «Третій вік: задоволення від читання»

Форум видавців запрошує усіх бажаючих стати волонтером акції «Третій вік: задоволення від читання». Про це йдеться на сайті книжкового ярмарку.

«Будь-яка велика подія, тим більше така вагома для України як «Форум видавців у Львові», не може відбуватися без допомоги небайдужих людей. Для успішного проведення Благодійної акції «Третій вік: задоволення від читання», що відбудеться 14-17 вересня, потребуємо допомоги особливої волонтерської команди!

З особливою пошаною запрошуємо до участі у волонтерстві активних та серцем молодих людей Третього віку та доброзичливу, толерантну молодь.

Якщо ви готові до отримання цікавого досвіду і можливості співпраці з талановитою командою Форуму видавців — ви ідеально нам підходите! Кожен волонтер отримає футболку, подяку, а також неймовірну кількість вражень та можливість зазирнути за лаштунки однієї з найбільших книжкових подій країни!», – мовиться у повідомленні організаторів заходу.

Заповнюйте анкету за посиланням. Заявки приймаються до 25 серпня.

Фото: vlp.com.uа