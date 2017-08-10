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В Україні посилили відповідальність за жорстоке ставлення до тварин. Що саме змінилось?

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22 червня Верховна Рада прийняла Закон №5119-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження гуманного ставлення до тварин)».

Законом доповнено Кримінальний кодекс та Кодекс про адміністративні правопорушення статтею «жорстоке поводження з тваринами». У Держекоінспекції пояснюють, як саме змінилась відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

Відповідно до прийнятого закону, жорстоке поводження визначається як «знущання над тваринами, в тому числі бездомними, що спричинило муки, що завдало їм фізичні страждання, тілесні ушкодження, каліцтва або призвело до загибелі». Також мова йде про нацьковування тварин одна на одну і на інших тварин, залишення домашніх і сільськогосподарських тварин напризволяще, в тому числі порушення правил утримання тварин.

Згідно нового законодавства, побої, знущання над тваринами тягнуть за собою штраф від 3400 до 5100 грн. з конфіскацією тварини, якщо її життю є загроза. У разі колективних знущань, повторного випадку знущання – штраф збільшується від 5100 грн до 8500 грн або адмінарешт до 15 діб з конфіскацією тварини в разі потреби.

Якщо слідчі органи  кваліфікують жорстоке поводження з твариною за статтею Кримінального кодексу, винуватцю в залежності від наслідків загрожує позбавлення волі від шести місяців до 3 років. За вбивство тварини в присутності дитини – обмеження позбавлення волі строком 3-5 років.

Передбачено також покарання до 8 років позбавлення волі, якщо зловмисник зробив це з особливою жорстокістю (повторно, колективні знущання, стосовно двох і більше тварин).

 

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