Хто має право на пільговий проїзд у львівському громадському транспорті? Перелік усіх категорій

Відповідно до даних управління соціального захисту, станом на сьогодні правом пільгового проїзду в громадському транспорті Львова користуються 24 категорій пільговиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-служб Львівської міськради.

Зокрема, зараз право на пільговий проїзд у міському транспорті мають такі категорії громадян:

1 – учасник бойових дій (ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

2 – інвалід війни (ст. 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

3 – особа (ЧАЕС) – 1 категорії (ст. 20 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи»);

4 – особа (ЧАЕС) – 2 категорії (ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи»);

5 – дитина (ЧАЕС) інвалід (ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи»);

6 – ветеран військової служби (ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

7 – ветеран органів внутрішніх справ (ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

8 – ветеран Національної поліції (ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

9 – ветеран податкової міліції (ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

10 – ветеран державної пожежної охорони (ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

11 – ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України (ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

12 – ветеран служби цивільного захисту (ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

13 – ветеран Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»);

14 – інвалід військової служби (ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей);

15 – батьки військовослужбовця, який загинув чи помер або пропав безвісти під час проходження військової служби (ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей);

16 – вдова (вдівець) військовослужбовця, її (його) діти (ст. 18 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей);

17 – дружина (чоловік) військовослужбовця, який пропав безвісти, її (його) діти (ст. 18 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей);

18 – реабілітовані (стаття 1) (ст. 6 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»);

19 – інваліди 1 групи (ст. 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні);

20 – – інваліди 2 групи (ст. 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні);

21 – дитина-інвалід (ст. 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні);

22 – особи, які супроводжують інвалідів 1 групи або дітей-інвалідів (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда 1 групи або дитину-інваліда) (ст. 38-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні);

23- дитина з багатодітної сім’ї (ст. 13 Закону України «Про охорону дитинства»);

24 – постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 р. №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» введено безоплатний проїзд для пенсіонерів за віком на міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) на приміських маршрутах. Чинність даної постанови поширена на інвалідів згідно із Постановою КМУ від 16.08.1994р. №555.

«Таким чином, на сьогодні, відповідно до законодавства України та Постанов Кабінету Міністрів України, перелічені категорії громадян мають право безкоштовного проїзду в громадському транспорті Львова. Будь-яких обмежень щодо використання громадянами права на пільговий проїзд не передбачено», – повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

Нагадаємо, з 1 липня 2017 року в громадському транспорті обласного сполучення пенсіонери оплачують 50% від вартості проїду.