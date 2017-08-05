Україна за два роки піднялася з сьомого на перше місце в рейтингу корупції

Більше половини (51%) менеджерів компаній вважають, що корупція широко розповсюджена в бізнес-середовищі їхньої країни, про це свідчать дані міжнародного дослідження Ernst & Young, присвяченого ризикам шахрайства в Європі, на Близькому Сході, в Індії та Африці (EMEIA). Серед 41 країни перше місце посідає Україна – 88% респондентів відповіли ствердно про корупцію. Тим часом Данія, Норвегія і Фінляндія мають найнижчі прояви корупції в бізнесі, пише Дзеркало тижня.

Дослідження показує, що 77% членів ради директорів або старших менеджерів стверджують, що вони могли б виправдати неетичну поведінку, щоб допомогти бізнесу вижити, причому кожен третій з них готовий запропонувати грошову винагороду в обмін на укладення або продовження контракту.

Також 77% глобальних респондентів згодні з тим, що судове переслідування окремих осіб допоможе запобігти шахрайству, хабарництву та корупції серед керівників.

Рейтинг 2017 Країна % 2017 % 2015 Рейтинг L4L * Рейтинг 2015 1 Україна 88 80 1 7 2 Кіпр 82 N/A N/A N/A 3 Греція 81 69 2 12 4 Словаччина 81 78 3 8 5 Хорватія 79 92 4 1 6 Кенія 79 90 5 2 7 Південна Африка 79 78 6 9 8 Угорщина 78 73 7 10 9 Індія 78 80 8 6 10 Єгипет 75 64 9 15 11 Словенія 74 87 10 3 12 Нігерія 73 72 11 11 13 Італія 71 67 12 14 14 Болгарія 68 N/A N/A N/A 15 Туреччина 67 63 13 16 16 Росія 66 60 14 18 17 Іспанія 64 69 15 13 18 Чеська Республіка 63 61 16 17 19 Португалія 60 82 17 5 20 Сербія 57 84 18 4 21 Йордан 53 N/A N/A N/A 22 Латвія 51 55 19 19 23 Ірландія 47 50 20 20 24 Литва 47 45 21 21 25 Німеччина 43 26 22 30 26 Саудівська Аравія 43 44 23 22 27 Польща 38 43 24 23 28 Бельгія 36 34 25 27 29 Австрія 32 42 26 24 30 Естонія 32 21 27 33 31 Румунія 31 39 28 25 32 Франція 28 29 29 28 33 ОАЕ 27 24 30 31 34 Великобританія 25 27 31 29 35 Нідерланди 23 13 32 34 36 Оман 19 36 33 26 37 Швеція 18 10 34 37 38 Швейцарія 18 12 35 35 39 Фінляндія 16 11 36 36 40 Норвегія 10 21 37 32 41 Данія 6 4 38 38

Компанія Ipsos MORI, що займається міжнародними ринковими дослідженнями, у період з листопада 2016 року по січень 2017 року, на замовлення компанії EY провела 4100 інтерв’ю в 41 країні регіону EMEIA. Інтерв’ю проводилися на рідних мовах респондентів в режимі онлайн або при особистих зустрічах. Серед респондентів – члени рад директорів, керівники середньої і вищої ланки, а також інші співробітники, що представляють компанії різних розмірів і з різних галузей. Дослідження проводилося і в Україні, де було опитано 100 співробітників компаній.

Цікаво, що за даними опитування Центру Разумкова і фонду “Демократичні ініціативи”, проведеного в травні 2016 року, 67% українців вважають головною причиною поточної соціально-економічної кризи українці корумпованість представників влади.