Україна за два роки піднялася з сьомого на перше місце в рейтингу корупції

Більше половини (51%) менеджерів компаній вважають, що корупція широко розповсюджена в бізнес-середовищі їхньої країни, про це свідчать дані міжнародного дослідження Ernst & Young, присвяченого ризикам шахрайства в Європі, на Близькому Сході, в Індії та Африці (EMEIA). Серед 41 країни перше місце посідає Україна – 88% респондентів відповіли ствердно про корупцію. Тим часом Данія, Норвегія і Фінляндія мають найнижчі прояви корупції в бізнесі, пише Дзеркало тижня.
Дослідження показує, що 77% членів ради директорів або старших менеджерів стверджують, що вони могли б виправдати неетичну поведінку, щоб допомогти бізнесу вижити, причому кожен третій з них готовий запропонувати грошову винагороду в обмін на укладення або продовження контракту.
Також 77% глобальних респондентів згодні з тим, що судове переслідування окремих осіб допоможе запобігти шахрайству, хабарництву та корупції серед керівників.
|Рейтинг 2017
|Країна
|% 2017
|% 2015
|Рейтинг L4L *
|Рейтинг 2015
|1
|Україна
|88
|80
|1
|7
|2
|Кіпр
|82
|N/A
|N/A
|N/A
|3
|Греція
|81
|69
|2
|12
|4
|Словаччина
|81
|78
|3
|8
|5
|Хорватія
|79
|92
|4
|1
|6
|Кенія
|79
|90
|5
|2
|7
|Південна Африка
|79
|78
|6
|9
|8
|Угорщина
|78
|73
|7
|10
|9
|Індія
|78
|80
|8
|6
|10
|Єгипет
|75
|64
|9
|15
|11
|Словенія
|74
|87
|10
|3
|12
|Нігерія
|73
|72
|11
|11
|13
|Італія
|71
|67
|12
|14
|14
|Болгарія
|68
|N/A
|N/A
|N/A
|15
|Туреччина
|67
|63
|13
|16
|16
|Росія
|66
|60
|14
|18
|17
|Іспанія
|64
|69
|15
|13
|18
|Чеська Республіка
|63
|61
|16
|17
|19
|Португалія
|60
|82
|17
|5
|20
|Сербія
|57
|84
|18
|4
|21
|Йордан
|53
|N/A
|N/A
|N/A
|22
|Латвія
|51
|55
|19
|19
|23
|Ірландія
|47
|50
|20
|20
|24
|Литва
|47
|45
|21
|21
|25
|Німеччина
|43
|26
|22
|30
|26
|Саудівська Аравія
|43
|44
|23
|22
|27
|Польща
|38
|43
|24
|23
|28
|Бельгія
|36
|34
|25
|27
|29
|Австрія
|32
|42
|26
|24
|30
|Естонія
|32
|21
|27
|33
|31
|Румунія
|31
|39
|28
|25
|32
|Франція
|28
|29
|29
|28
|33
|ОАЕ
|27
|24
|30
|31
|34
|Великобританія
|25
|27
|31
|29
|35
|Нідерланди
|23
|13
|32
|34
|36
|Оман
|19
|36
|33
|26
|37
|Швеція
|18
|10
|34
|37
|38
|Швейцарія
|18
|12
|35
|35
|39
|Фінляндія
|16
|11
|36
|36
|40
|Норвегія
|10
|21
|37
|32
|41
|Данія
|6
|4
|38
|38
Компанія Ipsos MORI, що займається міжнародними ринковими дослідженнями, у період з листопада 2016 року по січень 2017 року, на замовлення компанії EY провела 4100 інтерв’ю в 41 країні регіону EMEIA. Інтерв’ю проводилися на рідних мовах респондентів в режимі онлайн або при особистих зустрічах. Серед респондентів – члени рад директорів, керівники середньої і вищої ланки, а також інші співробітники, що представляють компанії різних розмірів і з різних галузей. Дослідження проводилося і в Україні, де було опитано 100 співробітників компаній.
Цікаво, що за даними опитування Центру Разумкова і фонду “Демократичні ініціативи”, проведеного в травні 2016 року, 67% українців вважають головною причиною поточної соціально-економічної кризи українці корумпованість представників влади.