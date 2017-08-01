До кінця року у Львові планують встановити 30 відеокамер

До кінця року ЛКП «Муніципальна дружина» встановить ще 30 камер для відеоспостереження за безпекою в місті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради

За словами Романа Хом’яка, директора «Муніципальної дружини», відеоспостереження в основному ведеться за центральною частиною міста.

«Ми напевно одні з перших, хто запровадив таку систему відеоспостереження. В основному наші камери знаходяться в центральній частині міста, починаючи від Оперного театру і закінчуючи пл. Соборною.

Наші камери безпечні і надійні в роботі. Ми захищені від інтернету, від хакерів. Коли був штурм вірусу «Петя», це жодним чином не пошкодило наші камери. Зараз у нас є приблизно 160 камер. До кінця року плануємо встановити ще мінімум 30. Також ведеться робота з приватними підприємцями, які вже мають свої камери, щоб підключити їх в нашу загальноміську мережу.

Однак, хочу наголосити, що не всі камери підходять для такої роботи. Зрозуміло, що це має бути потужна камера. До прикладу, у нас є камера, яка дозволяє, при потребі, ідентифікувати зображення, лице людини, на відстані до 2 км», – розповів Роман Хом’як.

За його словами, за перше півріччя 2017 року ЛКП «Муніципальна дружина» видало 47 відеоматеріалів, де були зафіксовані моменти злочину і передало їх на прохання працівників нацполіції слідчим для розслідування.