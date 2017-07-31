У Червонограді «Ауді» влетіла в будинок

У Червонограді водій легковика «протаранив» будинок. Встановлено, що за кермом автомобіля перебував 36-річний місцевий мешканець, від проходження тесту на рівень алкоголю в крові він відмовився. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 31 липня, близько шостої ранку на вулиці Винниченка у місті Червоноград.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ауді 100», 36-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та в’їхав у будинок.

Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку». Проходити експертизу на стан алкогольного сп’яніння він відмовився.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.