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У квартирі на Левандівці стався вибух газу

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Учора ввечері, 28 липня, о 22.21 год. внаслідок вибуху газу постраждала 71-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Так,  до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в Львові на вул. Роксоляни, 65а, на першому поверсі десятиповерхового житлового будинку. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику було встановлено, що в квартирі № 2, відбувся вибух (попередньо природного газу).

Внаслідок вибуху травмовано власницю – жінку 1946 року народження, яку з опіками госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню. Внаслідок вибуху вибуховою хвилею вибито вікно на кухні, яке виходило на балкон та вікно на балконі. Пошкодження несучих елементів будинку немає.
Причини й обставини події наразі встановлюються.

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